Mostra ‘Contemporary Museum Watching’ a Bologna | un’ode alla contemplazione dell’arte

Facebook WhatsAppTwitter Dal 16 novembre al 16 febbraio, le Collezioni Comunali d’Arte dipresentano, un’esposizione monografica del fotografo Alex Trusty. Questa, a cura di Luciano Bolzoni, raccoglie 51 immagini selezionate da una vastissima produzione di circa 25.000 fotografie scattate tra il 2015 e il 2023, che documentano i visitatori immersi nell’osservazione di opere d’arte in oltre 80 musei sparsi in tutto il mondo. Queste opere iconiche sono collocate in contesti prestigiosi, da Milano a Roma, dai Musei Vaticani al Museo Archeologico di Napoli, e includono anche istituzioni internazionali come la National Gallery di Londra e il Moma di New York.Un viaggio attraverso gli occhi dei visitatoriAlex Trusty, nome d’arte di Alessandro Fidato, nato a Roma nel 1967, si distingue per il suo approccio particolarefotografia: cattura non solo l’arte esposta, ma anche l’effetto che genera sugli spettatori.