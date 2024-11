Sport.periodicodaily.com - Montenegro-Islanda: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 4 di Lega B di Nations League 2024/2025. Contro i padroni di casa già pressoché eliminati, gli ospiti si giocano le loro residue chance di promozione.si giocherà sabato 16 novembre 2024 alle ore 18.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno già salutato la competizione essendo ultimi in classifica con 0 punti e 4 sconfitte, accompagnate da un solo gol fatto e sei subiti.Gli islandesi sono al penultimo posto ma con 4 punti e con ancora qualche possibilità di qualificazione, a patto però di vincere in. LE(4-2-3-1): Nikic, Marusic, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Bakic, Jankovic, Krstovic, Jovocic, Camaj, Jovetic. Ct. Prosinecky(4-4-2): Valdimaon, Lunddal, Ingason, Gretarson, Tomasson, Anderson, Traustason, Goumudsson, Ellertsson, Oskaon, Guojanssen.