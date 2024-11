Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: Elena Capretta stupisce nei 100 farfalla! Cresce Burdisso, attesa per Pilato e i 100 stile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO18.38: Ai 50 Scalia, Curtis, D’Innocenzo18.36: Tempo severo per la qualificazione al Mondiale di Budapest, 56?99. Queste le protagoniste della finale A dei 100 dorso:1 ITA SCALIA Silvia Fiamme Gialle –1995 59.432 ITA PASQUINO Francesca In Sport Rane Rosse 2002 59.173 ITA GORLIER Giada Aquatica Torino ssd 2005 58.984 ITA D’INNOCENZO Giulia Centro Sp.vo Carabinieri – Circolo Canottieri Aniene 2002 58.515 ITA CURTIS Sara Centro Sportivo Esercito – CS Roero 2006 58.836 ITA CENCI Martina GS Fiamme Oro – Aureliaasd 2002 59.167 ITA BIASIOLI Martina CentroTorino 2003 59.368 ITA GAETANI Erika Francesca Centro Sp.vo Carabinieri – In Sport Rane Rosse 2004 59.5718.35: Federica Toma vince la finale B dei 100 dorso con il tempo di 58?6018.