Gaeta.it - La trasmissione della fede: dalla parola orale alle tradizioni scritte

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il cristianesimo si è diffuso nel tempo principalmente attraverso il racconto delle esperienze dirette di chi ha incontrato Gesù. Tra queste, solo quattro testimonianze sono state messe per iscritto, ma il potereha dato vita a innumerevoli conversioni e alla formazione di una vasta comunità di credenti. Lacristiana non si limita a un semplice insieme di regole, ma si trasmette attraverso un contagio spirituale, una condivisione di esperienze e storie che formano la basevita comunitaria.La scrittura e il suo limiteL’unica istanza in cui Gesù ha scritto è stata nella polvere, e questo già segnala un approccio diverso rispetto allascritta. Egli non ha lasciato testi o citazioni esatte; si è invece affidato ai suoi apostoli per trasmettere il messaggio.