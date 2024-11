Donnapop.it - La rinascita di Kekko dei Modà dopo la tremenda malattia: ecco il prossimo straordinario progetto

deiha fatto un importantissimo annuncio sul ritorno della band,la, finalmente è arrivato il momento di riprendersi tutto!Come sappiamo,Silvestre, frontman dei, ha sofferto a lungo a causa della depressione; il suo racconto è arrivato in tempi recenti, nessuno poteva sapere cosa stesse passando il cantante che – nel 2021 – ha iniziato ad accusare i sintomi dellaappena citata. Ma cosa gli è successo?Le sue parole: “Il 29 aprile 2021 mi sveglio e non mi sentivo più le gambe, non muovevo le gambe e non riuscivo ad andare neanche al bagno. Mi davano vitamine. Poi hanno chiamato il neurologo perché avevano paura fosse unadegenerativa, ma il medico ha parlato subito di depressione”.deiha affrontato anche il dramma degli attacchi di panico, ma a un certo punto ha iniziato a risalire dal tunnel della depressione pensando a sua moglie a sua figlia.