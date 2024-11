Ilrestodelcarlino.it - La Recanatese resta a Bilò: "Impatto positivo sul gruppo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le avvisaglie che Lorenzonon fosse un semplice traghettatore, in attesa di un nome più quotato, almeno a livello di esperienza, c’erano tutte. A completare l’opera di convincimento di qualche dirigente titubante, la gara di Senigallia, nella quale tutte le premesse erano pesantemente negative e dove invece la squadra ha sfoderato una pzione con cuore e testa che gli ha permesso di strappare un punto in uno dei campi più difficili del girone. Dunque ieri, abbastanza prevedibilmente, è giunta la notizia ufficiale: il 35enne tecnico proveniente dalla Juniores Nazionale è stato confermato alla guida della prima squadra e la decisione, si legge in una nota, è stata presa dal consiglio direttivo, all’unanimità. "E’ stato molto apprezzato l’che il suo arrivo ha prodotto sulche è determinato nel sostenere il percorso con, con l’obiettivo di dare continuità a pzioni e risultati".