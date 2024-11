Notizie.com - La povertà dilaga in Italia e nel mondo: ma perché si dice “rimanere al verde”?

Nonostante i progressi tecnologici e i progressi di ogni tipo, laine nel. Maun povero “rimane al”?Nel 2023, l’e ilcontinuano a fare i conti con un fenomeno preoccupante: la. Nonostante gli sforzi e le politiche messe in campo, i numeri parlano chiaro e mostrano una realtà difficile da ignorare.sial”? – notizie.comSecondo l’ultimo report dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), poco più di 2,2 milioni di famigliene vivono in condizioni diassoluta, per un totale che sfiora i 5,7 milioni di individui. Questi dati evidenziano una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente, nonostante un lieve incremento dell’occupazione (+2,1% rispetto al 2022). L’inflazione elevata (+5,9%), tuttavia, ha annullato gli effetti positivi che avrebbero potuto derivare da questo aumento occupazionale.