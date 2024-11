Ilgiorno.it - La doccia gelata in via Watteau: "Una brutta notizia per tutti noi in vista del 50esimo anniversario"

"Una. Proprio mentre ci stavamo preparando al nostro". Si possono riassumere così le prime reazioni dal Leoncavallo. Voci da via Wattau, al quartiere Greco. Nulla di ufficiale, ancora ("dobbiamo riunirci per discutere della situazione" fanno sapere alcuni esponenti del collettivo) ma il senso è questo. Lali ha colti di sorpresa, ieri: la Corte d’appello di Milano ha condannato il Ministero dell’Interno a risarcire con circa tre milioni di euro la società Orologio, della famiglia Cabassi, per il mancato sgombero dello stabile di via– di proprietà della società – in cui ha sede lo storico centro sociale Leoncavallo il cui rilascio era stato deciso nel 2003 e confermato dalla Cassazione nel 2010. La Corte d’Appello ha condiviso le ragioni della proprietà che lamentava una "condotta omissiva della pubblica amministrazione, consistita nell’ingiustificata mancata concessione della forza pubblica al fine di consentire l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali", come chiesto più volte negli anni.