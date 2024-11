Quotidiano.net - Jonathan Coe a Roma con il suo ultimo libro. “Scrivo di politica: non mi piace, ma lo devo fare”

, 15 novembre 2024 – “Non miscrivere di, eppure mi ritrovo a farlo per una sorta di strana compulsione” ha dettoCoe, scrittore britannico molto amato in Italia, in occasione della presentazione del suo, “La prova della mia innocenza” (Feltrinelli) alla libreria Feltrinelli di Torre Argentina, a. Un mix di generi, dal cosy crime alla dark academia passando per l'autofiction, in cui però si inserisce anche la. “Scrivere questoè stato molto divertente – ha detto Coe – Ma non perché è politico, quanto piuttosto per via del pastiche di stili diversi”. Si tratta di un racconto che, tra una protagonista che cerca di trovare il proprio posto nel mondo e un omicidio misterioso, fotografa le sette settimane al governo di Liz Truss e la trasformazione dell'ala conservatrice britannica dagli anni '80 ad oggi, il tutto giocando con i concetti di verità e finzione.