Oasport.it - Italia-Francia U21 oggi: dove vederla in tv, orario, probabili formazioni, streaming

Leggi su Oasport.it

Prosegue la marcia di avvicinamento dell’verso la fase finale dei Campionati Europei Under 21 di calcio maschile, in programma a giugno 2025 in Slovacchia. Gli Azzurrini, già qualificati per la rassegna continentale, sfidano quest’in amichevole lanel primo dei due test match casalinghi previsti in questa finestra di novembre.“In questi tre giorni abbiamo lavorato bene. Per quel che riguarda gli avversari, troviamo una squadra forte, una delle migliori d’Europa. Laha tanto talento e una rosa ampia, ma non provo invidia: penso di avere anche io una squadra forte, che ha dei valori morali importanti. Preferisco i miei, a cui chiedo continuità nel cammino per arrivare all’Europeo in una forma ottimale per disputare un grande torneo“, ha dichiarato il CTno Carmine Nunziata in vista della partita odierna.