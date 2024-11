Calciomercato.it - Infortunio e addio 2024: UFFICIALE, salta Inter e Juve

Comunicatodel club: c’è la lesione. Il ritorno in campo del calciatore è previsto all’inizio del prossimo annoL’rimediato in Nazionale non è quelli banali, che necessitano poco tempo per la guarigione. No, è piuttosto serio, tanto che il suo ritorno in campo è previsto all’inizio del nuovo anno.(LaPresse) – calciomercato.itCirca sei settimane di stop. Un mese e mezzo servirà ad Amir Richardson per tornare a disposizione di mister Palladino. Il centrocampista della Fiorentina si è fatto male col suo Marocco, che lo aveva convocato per le gare di qualificazione alla Coppa d’Africa contro Gabon e Lesotho.Come specifica il comunicatodel club di Commisso, “Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra”.