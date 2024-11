Gaeta.it - Incidenti stradali in Basilicata nel 2023: aumento degli sinistri, ma calo delle vittime

Nel, laha registrato un incremento, con un totale di 968 eventi che hanno provocato 27 decessi e 1.516 feriti. Questi dati, forniti da un rapporto dell'Istat, mostrano undel 5,9% rispetto all'anno precedente per quanto riguarda glie dell'11,9% per i feriti. Anche nel contesto nazionale, i numeri lucani si pongono al di sopra della media per i feriti, sebbene lesiano diminuite in modo significativo, riducendosi del 41,3%.TrendinAnalizzando il periodo dal 2001 al 2010, emerge che laha visto undel 18,6%della strada, un dato decisamente sotto la media nazionale, che indica una riduzione complessiva del 42,0%. Tragicamente, tra il 2010 e ililsi attesta a -43,8%, mentre il numero difatali è calato del 26,1%.