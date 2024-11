Ilfattoquotidiano.it - Il 5G nei vaccini Covid, le teorie sugli ebrei, le accuse di stupro: chi è Robert Jr, il rampollo Kennedy scelto da Trump per guidare la Salute

I prodromi non erano stati dei migliori. “È uno dei liberali più pazzi che si siano mai candidati”, lo aveva bollato Donaldil 25 maggio alla convention del partito libertario di Washington. Qualche giorno prima lui aveva definito il tycoon un “sociopatico al limite del disumano“. Ma si sa, una cosa è fare campagna elettorale e un’altra è mettere insieme il governo. AlloraF.Jr, paladino del popolo no-vax e convinto cospirazionista, correva da indipendente per la Casa Bianca cercando di superare il repubblicano a destra sulle questioni sanitarie a partire dal. Ora The Donald lo vuole segretario del Dipartimento della.“Dichiaro l’indipendenza dalle grandi corporation, da Wall Street, dalle elite ciniche, dai media mercenari e dai due partiti politici e gli interessi corrotti che li dominano”, attaccava a fine 2023 ildella più importante e influente dinastia economica e politica d’America durante un evento a Filadelfia.