Ilfattoquotidiano.it - Federico Zampaglione dei Tiromancino: “Sono stato a un passo dalla morte per un intervento alla colecisti, una cosa disumana”. Ecco cos’è la colecistectomia

Le ispirazioni artistiche arrivano spesso da momenti di crisi. Ma, voce e leader dei, non poteva immaginare che la sua canzone “Il Cielo” sarebbe nata da un momento di grave paura, quella di non farcela dopo unchirurgico apparentemente banale. “Prima dell’estateandato in ospedale a fare unche doveva essere molto semplice, la rimozione della– racconta il musicista al Corriere -. Avrei dovuto tornare a casa il giorno dopo e infatti appena misvegliato stavo benissimo. Qualche ora dopo, però, improvvisamentecominciati dei dolori indescrivibili e spaventosi. Unari-operato, ma stavolta mi hanno tenuto in sala operatoria quattro ore e le cose hanno preso tutt’altra piega, la situazione era seriamente compromessa”.