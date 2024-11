Ilrestodelcarlino.it - "Crisi Beko, tutelare le aree interne"

"Non lasciamo andare alla deriva ledel Piceno. No alla ipotesi di chiusura dello stabilimentoItalia di Comunanza. Servono investimenti e tutela dell’occupazione". E’ la posizione di Barbara Nicolai, segretaria generale della Cgil di Ascoli. "Tutta la nostra Camera del Lavoro si schiera con forza contro qualsiasi ipotesi di chiusura del sito e al fianco della Fiom Cgil Ascoli Piceno in questa battaglia. Il mantenimento del sito produttivo di Comunanza, con tutto il suo indotto e tutte le altre attività collegate del terziario, è di vitale importanza per il futuro delle nostre" aggiunge Nicolai sostenendo che "per questi territori non c’è ricostruzione post sima che tenga se non si garantisce il mantenimento, se non l’ampliamento, del tessuto produttivo locale".