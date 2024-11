Ilrestodelcarlino.it - "Così aiutiamo la gente in difficoltà". Presentata la ’Colletta Alimentare’

Il rapporto Caritas appena presentato dice che gli italiani in povertà assoluta sono quasi 6 milioni. Dice anche che, in Italia, la povertà si eredita come e più della ricchezza, che sono sempre di più i minori con un destino che appare già segnato e, soprattutto, che i poveri stanno perdendo anche la speranza di poter diventare qualcosa di diverso da quel che sono. Un aiuto arriva dal Banco Alimentare, un organismo prezioso che si propone recuperare le eccedenze alimentari e donazioni dirette, per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in. Le modalità di adesione da parte dei Comuni facenti parte dell’Unione Valli e Delizie – Argenta, Ostellato, Portomaggiore – e del comune di Voghiera all’edizione numero 28 della "Giornata Nazionale della Colletta Alimentare" promossa da Banco Alimentare, sono state illustrate ieri mattina a Portomaggiore, nell’ottocentesca sala consiliare.