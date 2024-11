Coppa Davis 2024 | primo allenamento a Malaga per Nadal

Leggi su Sportface.it

Annunciato per le 11.30 sul Centrale del Martin Carpena per una sessione d’al fianco di Pedro Martinez, Rafasi è fatto attendere una ventina di minuti prima di fare il suo ingresso sul campo ancora in via di ultimazione in vista delle Finals di. Il 38enne maiorchino giocherà aper la Spagna, in quello che sarà il suo ultimo ballo da professionista: l’ultima passerella arriverà a vent’anni di distanza dal trionfo indel 2004, con un giovanissimoprotagonista. Borsa in spalla e berretto in testa, i vent’anni trascorsi nel circuito non ne hanno intaccato l’attenzione da lui dedicata ai dettagli. Il riscaldamento fila via ordinato e scandito dalla routine di sempre: elastici, esercizi a scaldar spalle e braccia, due saltelli e poi il via. L’esordio è ancora lontano, dunque di tempo per aumentare l’intensità del lavoro ce n’è.