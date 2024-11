Liberoquotidiano.it - "Conte ha ragione". Inter-Napoli, De Laurentiis attacca Var e arbitro: il caso deflagra

Leggi su Liberoquotidiano.it

non finisce mai. E non si parla della lotta scudetto, che accompagnerà il calcio italiano fino alla primavera inoltrata, ma degli strascichi della partitissima di San Siro giocata domenica sera e terminata 1-1. All'ombra del Vesuvio, dopotutto, non è andata giù l'assegnazione di quel dubbio rigore in favore dell', per il contatto tra l'azzurro Frank Anguissa e il nerazzurro Denzel Dumfries, che avrebbe potuto cambiare le sorti della sfida (a rimettere tutto in ordine, comunque, ci ha pensato Hakan Calhanoglu, fallendo dal dischetto.). «Ho letto da Los Angeles alcune dichiarazioni di Marotta, a mio avviso fuori luogo. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c'era», sostiene il patron delAurelio De, rispondendo al presidenteista Beppe Marotta, il quale martedì aveva invece parlato di rigore ineccepibile.