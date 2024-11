Romadailynews.it - Cina: vendite al dettaglio crescono piu’ rapidamente a ott

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 15 nov – (Xinhua) – Il mercato cinese dei consumatori ha registrato una crescitarapida nel mese di ottobre, con solidedi elettrodomestici, mobili e automobili grazie al programma nazionale di trade-in. L’Ufficio nazionale di statistica oggi ha dichiarato in un comunicato che lealdi beni di consumo sono aumentate del 4,8% su base annua il mese scorso, accelerando rispetto all’aumento del 3,2% di settembre. In particolare, gli elettrodomestici e le apparecchiature audiovisive hanno registrato un incremento del 39,2% nellecombinate rispetto all’anno precedente, mentre ledi cancelleria e forniture per ufficio sono aumentate del 18%. Anche i mobili e le automobili hanno registrato un aumento dellerispettivamente del 7,4% e del 3,7%.