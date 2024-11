Lanazione.it - Chirurgia bariatrica, intervento salvavita su paziente con gravissima obesità

Città di Castello, 15 novembre 2024 – Untrentenne, affetto da grave, da alcuni giorni è stato dimesso dall’ospedale di Città di Castello. Dove, per la prima volta in Umbria su uncon queste caratteristiche, si è svolto undi. Ilpesa 270 chili. L’operazione di riduzione dello stomaco, è stata eseguita dall’equipe di, coordinata dal dottor Alessandro Contine. «Si tratta di un. Un peso tale è considerato un fattore di rischio altissimo, per eventi cardiovascolari, respiratori, articolari e infettivi; oltre che incidere negativamente sulla vita sociale determinando isolamento, perdita del lavoro e limitazioni oggettive come l’impossibilità a svolgere i normali atti quotidiani. In questo caso estremo addirittura camminare, fare una rampa di scale, guidare o semplicemente allacciarsi le scarpe era diventato impossibile», ha spiegato il dottor Contine.