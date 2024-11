Justcalcio.com - CdS – “Non escludo un ritorno in Spagna”

2024-11-15 11:56:00 Il CdS:ROMA – Mario Hermoso è da pochi mesi alla Roma e pensa già al futuro. Si aspettava un impatto diverso con la squadra giallorossa. É arrivato a parametro zero dall’Atletico Madrid dopo cinque anni con Simeone. Oggi sente la mancanza di casa: “Cambiare paese, costumi e non avere la famiglia intorno: tutto è molto difficile. Vivo ancora in albergo in attesa di trovare casa e di poter stare tutti insieme”, raccolta il difensore ai microfoni di As.Hermoso e la voglia di: “Il Real Madrid.”Il difensore parla del momento della Roma e non solo: “In squadra, nonostante il cambio di allenatore, c’è un ottimo clima. Ci manca continuità. Io mi sono integrato velocemente, ci sono gli argentini e Angelino, anche lui spagnolo. Lasciare l’Atletico Madrid non è stato facile.