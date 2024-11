Anteprima24.it - C.N.Posillipo-Onda Forte Roma, Porzio: “Serve una prova decisa”

Tempo di lettura: 2 minutiNuovo impegno per il C.N.che affronta domani, nella gara valevole per la sesta giornata del Campionato di Serie A1, l’.Il match si disputerà alla Piscina Scandone con inizio fissato alle ore 19,30.Dopo la prima sconfitta stagionale arrivata nell’ultima giornata contro laVis Nova, ilè atteso dalla sfida interna contro l’, altra formazionena, che occupa l’ultimo posto in classifica non avendo ancora raccolto punti.Nonostante la classifica, l’ha subito sfortunate sconfitte di misura, perdendo con un solo gol di scarto sia con la Florentia che con il Nuoto Catania, in rocamboleschi finali mentre è reduce dalla partita persa in casa contro Trieste, la prima sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Fabbri.