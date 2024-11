Lanazione.it - Bacchetti di scena al Pecci. Da Bach a Chiambretti

Leggi su Lanazione.it

Nuovo appuntamento musicale per il CentroPiano Festival: domenica alle 11 è in programma il recital "Da- 4 secoli di musica in tv", con protagonista il celebre pianista Andrea. Giovanni Nesi ed Edoardo Turbil, pianisti e direttori artistici del festival, hanno concepito questa serie di concerti come un’occasione per offrire al pubblico un percorso originale attraverso la musica classica, con un’attenzione particolare per l’innovazione e la contaminazione tra generi. Proprio in questo solco si colloca la presenza di Andrea, artista poliedrico e affascinante, dotato di un talento unico e di una personalità tanto vivace quanto ricca di sfumature. Con il suo stile inconfondibile,ha saputo avvicinare la musica classica a un pubblico ampio e diversificato, anche grazie alla sua abilità di muoversi con naturalezza tra il mondo della musica d’arte e quello televisivo.