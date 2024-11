Oasport.it - ATP Finals 2024, Casper Ruud batte Andrey Rublev in tre set: sfiderà Jannik Sinner in semifinale

Leggi su Oasport.it

Il norvegesearchivia in un set la pratica legata al passaggio del turno alle Nitto ATPdi tennis e poi conquista anche il successo alla partita decisiva contro il russo, sconfitto per 6-4 5-7 6-2 in un’ora e 45 minuti di gioco: saràad affrontare domani in.Al norvegese serviva un set per dormire sonni tranquilli, senza fare calcoli legati alla percentuale di game vinti, e la pratica viene archiviata nella frazione d’apertura: l’equilibrio dura fino al 3-3, poi nel settimo game il russo accusa un passaggio a vuoto e finisce sotto 0-40. La seconda opportunità è quella buona per il norvegese per portarsi sul 4-3.non concede occasioni di rientro all’avversario e la qualificazione arriva al secondo set point sul 6-4 in 36?.