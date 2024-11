Ilfattoquotidiano.it - Arrestato per corruzione il ministro croato della Salute Vili Beros: “Apparecchi medici pagati a prezzi più alti del valore di mercato”

dirigenti sanitari,, dirigenti di aziende private e, soprattutto, il. Una maxi-inchiesta dell’Ufficio per la lotta allae al crimine organizzato ha portato a una retata che ha scosso la politica croata e provocato un terremoto al cuore del governo di Andrej Plenkovic, il primodi cui, già destituito, è considerato un fedelissimo. Tutte le persone coinvolte sono indagate per.Stando alle prime informazionistampa,sarebbe indagato in casi diper l’acquisto a bandi pubblici disofisticati, tra i quali microscopi robotici di alto, per i quali sarebbero state accordate cifre molto più alte del lororeale diin tre governi del premier conservatore, sin dal 2020, quando ha gestito il sistema sanitario nazionale durante la pandemia del Covid-19, è statonella sua abitazione, poi perquisita.