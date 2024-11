Lanazione.it - A Pisa una giornata dedicata agli operatori del Dipartimento delle risorse umane dell'Asl

, 15 novembre 2024 – Si è svolta nei giorni scorsi, nell’auditoriuma sede direzionale’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana nord ovest in Via Cocchi a, unadi approfondimento sulle novità introdotte dai contrattia dirigenza sanitaria ea dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (PTA). A illustrare in maniera chiara e molto operativa tutti gli elementi innovativi dei contratti nazionali, oltre che l'impatto sulle politiche del personale sui moi e sulle procedure presenti in nell'Azienda Unità Sanitaria Locale, è stato il professor Stefano Simonetti, grande esperto di organizzazione e gestione del personale, già dirigente'Agenzia per la rappresentanza negozialePubbliche Amministrazioni. Ladi studio ha permesso di coinvolgere circa 90, a partire dalla direttrice dela Toscana Nord Ovest Daniela Murgi a e dai direttori di singoli settori, i dottori Maria Bartolozzi, Monica Desiderio, Francesca Mignoni, Nicola Ciampi, Emilio Carlo di Spigno e Simona Balluchi.