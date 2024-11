Ilgiorno.it - Via alla sperimentazione. L’IA entra in tre scuole. Team di esperti al lavoro

Intelligenza artificiale in classe: partirà da trelombarde il primo progetto pilota. Sono coinvolti una scuola superiore - il Luigi Cremona di Milano - e due istituti comprensivi, l’istituto Viale Lombardia di Cologno Monzese e il Falcone e Borsellino di Lecco. Fanno parte delle prime 15individuate a livello nazionale. Parallelamente è stato creato un comitato tecnico per stilare le prime linee guida per l’insegnamento dell’Intelligenza artificiale e si partirà dformazione dei docenti. Il comitato è composto da Marco De Rossi, fondatore e Ceo di Weschool; Roberto Marseglia, Cto, Innovation manager, PhD in Automation Engineering, Mba a Warwick; Antonio Palmieri, fondatore e presidente di Fondazione Pensiero Solido; Stefano Pasta, collaboratore del Cremit e ricercatore in Didattica e Pedagogia speciale; Silvia Petocchi, direttore generale di Fondazione Miticoro; Riccardo Polvara, professore di Robotics and Autonomous Systems, Susanna Sancassani, responsabile del Centro Metid, il servizio di Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica del Politecnico di Milano; Donatella Solda, direttore di Fem e cofondatrice di Wonderful Education nonché presidente di Edtech Italia.