Un viaggio nel passato: la "Processione dei Frati Morti e delle Anime Perse" a Napoli

Il "Natale lungo" diinizia con un evento che intreccia cultura, tradizione e legenda. Il 16 novembre 2024, alle ore 11, il Rione Vergini-Sanità accoglierà la "dei". Questo appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, celebra il culto deie le storie natalizie della tradizione partenopea, manifestando un forte legame con le radici storiche e culturali della regione.Un evento che affonda le radici nella tradizioneLaè organizzata dalle associazioni "I Sedili di– ETS" e "Fontevecchia" di Spoltore, in provincia di Pescara, in collaborazione con diversi gruppi che si dedicano alla valorizzazione della cultura meridionale. Con un formato che non ha valenza liturgica ma fortemente culturale, l'evento si propone di creare un'alternativa alla recente e crescente celebrazione di Halloween, fenomeno che non appartiene alla tradizione partenopea ma si è diffuso in varia misura.