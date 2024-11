Quotidiano.net - Tyson vs Paul, ecco perché può saltare (ancora) il match in Texas

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 novembre 2024 – L'attesa è (quasi) finita. Quarant’anni dopo il debutto professionale e a 19 anni di distanza da quel KO inaspettato contro Kevin McBride (cui seguì il ritiro dalla boxe), Miketornerà sul ring domani, venerdì 15 novembre, all'AT&T Stadium, in. In Italia l’evento sarà trasmesso intorno alle ore 4 di sabato 16. Un incontro che entrerà nella storia per la caratura e l’età dei protagonisti: da una parte Iron Mike, 58 anni, leggenda del pugilato mondiale, dall’altra parte del ring lo youtuber Jake, 27 anni, fisico da wrestler e oltre 50 milioni di follower. La carriera da pugile diè iniziata nel 2018, quando ha sconfitto lo youtuber britannico Deji Olatunji in unamatoriale. Da allora è stato protagonista di altre sfide, da cui è uscito quasi sempre vittorioso.