Panorama.it - Trump e le nuove frontiere delI’Indo-Pacifico e del «corridoio» Imec

Leggi su Panorama.it

Sono allo studio manovre per «cinturare» la Cina nele nell’Oceano Indiano, e presidiare una vasta area di enorme rilevanza economica, dove l'(India-Middle East-Europe Economic Corridor) svolgerà un ruolo da protagonista.A convincere Donalddella necessità di mettere in campo un contenimento della Cina fu il compianto premier nipponico, Shinzo Abe. Col senno di poi, quest’ultimo ci vide lungo e riuscì a convincere un ostinato bilateralista comedella necessità di creare un club di democrazie per «cinturare» la Cina nele nell’Oceano Indiano, e presidiare una vasta area di enorme rilevanza economica. L’Indo-ospita infatti alcune tra le economie maggiori e in più rapida crescita del mondo. Secondo le stime più recenti (2023), l’Indo-contribuisce circa dal 40 al 45 per cento del Pil globale.