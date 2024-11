Lettera43.it - Terna, al via la terza edizione del master del Tyrrhenian Lab per supportare la transizione energetica

È stata inaugurata ladeldi secondo livello in Digitalizzazione del sistema elettrico per lapromosso dain collaborazione con le Università degli studi di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito del progettoLab, per il quale l’azienda ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026. L’inaugurazione delè avvenuta con un evento organizzato in contemporanea nei tre atenei coinvolti. Saranno 19 gli studenti e le studentesse che, per ogni sede, prenderanno parte al percorso di studi.punta a istituire un centro di formazione nelle città coinvolte dalLinkIlLab ha l’obiettivo di istituire un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle tre rispettive città in cui approderanno i cavi delLink, l’elettrodotto sottomarino diche unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di circa 970 km di collegamento, favorendo l’integrazione dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili.