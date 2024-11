Spazionapoli.it - Spalletti prepara la formazione anti Belgio: due giocatori del Napoli sfidano Lukaku

Le probabili formazioni di-Italia vedono in campo due calciatori azzurri:sta pensando alla squadra migliore da schierare controSi può chiudere già stasera la pratica qualificazione per l’Italia nel gruppo 2 di Nations League. La nazionale azzurra ha accumulato 10 punti nelle prime 4 partite, battendo la Francia e due volte Israele. Contro il, invece, un 2-2 con tanto rammarico per quell’espulsione di Pellegrini che ha permesso alla squadra allenata da Tedesco di recuperare i due gol di scarto e pareggiare.Per evitare di correre rischi contro la Francia domenica, con la grande possibilità che Kanté e compagni battano Israele e restino a -1 dall’Italia, bisognerà fare risultato pieno questa sera. Questo perché, anche in caso di sconfitta contro gli uomini di Deschamps e perdita della vetta del girone, non ci sarebbe il rischio di essere raggiunti addirittura dalstesso, ora a 4 punti.