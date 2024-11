Gaeta.it - Scuola di specializzazione in psicoterapia all’Aquila: opportunità e sostegni per gli studenti

Facebook WhatsAppTwitter In un contesto in cui le scuole diinrappresentano una spesa significativa per i neolaureati in psicologia, ladiAtanoremerge come un’opzione interessante, grazie a varie forme di supporto economico e professionale. Questa iniziativa consente a moltidi intraprendere la loro formazione senza essere ostacolati da vincoli finanziari, rendendo lainaccessibile a una platea più ampia.di accesso allaLa Dottoressa Angela Paris, responsabile delladiAtanor, evidenzia l’impegno dell’istituto nel ridurre le barriere economiche che tradizionalmente limitano l’accesso allain. Secondo la Dottoressa Paris, il principio fondamentale è che il merito e la motivazione devono guidare la selezione degli, piuttosto che la loro capacità di affrontare spese elevate.