Ilrestodelcarlino.it - Ristopro Fabriano, quanto è amara Chieti. La rimonta in Abruzzo è mission impossible

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

9077 : Bechi 22, Vettori 7, Hadzic 28, Maiga 4, Van Ounsem 18; Bianco ne, Sinagra 3, Tommasini 6, Serafini, Del Sole 2, Ciommo, La Storia ne. All. Lardo: Pierotti 19, Centanni 12, Gnecchi 7, Raucci 6, Molinaro 13; Da Rin ne, Romagnoli ne, Dri 12, Ottoni ne, Scandiuzzi, Pisano, Carta 8. All. Niccolai Arbitri: Di Gennaro e Rosato di Roma Parziali: 25-26 41-48 68-59 90-77 Nulla da fare per lanel turno infrasettimanale di serie B Nazionale a: la squadra di casa vince 90-77 e lasciaa quota 10 punti in classifica. Decisivo il finale del terzo periodo, tutto di marca locale, con Hadzic, scatenato, e soci che ribaltano l’andamento del match. Un primo quarto subito dal punteggio alto, con gli attacchi che si fanno valere e un Pierotti già caldissimo tra i fabrianesi (11 punti in 7’ sul parquet) che permette alla squadra di coach Andrea Niccolai di chiudere leggermente avanti 25-26.