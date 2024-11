Ilrestodelcarlino.it - Pierina, prova regina in bilico: valzer di filmati e versioni

Rimini, 14 novembre 2024 – Se il delitto di via del Ciclamino fosse una partita a scacchi, il conferimento dell’incarico al super perito del Tribunale per svolgere in incidente probatorio l’accertamento sulla, il filmato della cam3 della farmacia ’San Martino’, sarebbe un vero e proprio scacco al re. Una mossa senza ritorno da parte della Procura, che punta a cristallizzare scientificamente l’identità di chi alle 22.17 del 3 ottobre sfila davanti alla telecamera della farmacia in direzione civico 31. Rimini 07-06-2024 - OmicidioPaganelli - Louis Dassilva indagato. © Manuel Migliorini / Adriapress. Si tratta di Dassilva e quindi, per la Procura, del killer diPaganelli? O si tratta del vicino di casa Emanuele Neri? Le pedine di accusa e difesa sono pronte a muoversi mentre domani alla presenza dell’indagato Louis Dassilva (in carcere dal 16 luglio) il gip Vinicio Cantarini passerà il compito dell’arbitro giudiziario al proprio perito, così come avranno facoltà di fare gli avvocati delle parti offese: Marco e Monica Lunedei, che assistono i figli di, e lo studio Legale Barzan, nella persona dell’avvocato Nunzia Barzan e del consulente Davide Barzan, per Manuela Bianchi.