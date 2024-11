MotoGP Martin | Un privilegio sfidare di nuovo Bagnaia per il titolo mondiale

Leggi su Sportface.it

“È unessere qui diper il. Ho fiducia in me stesso, negli ultimi giorni mi sono passati tanti pensieri per la testa”. Lo ha detto in conferenza stampa a Barcellona, Jorgealla vigilia del fine settimana che potrebbe portargli il primodella classe. “Il mio obiettivo è fare il mio meglio dal venerdì alla domenica, poi vincere o non vincere sarà una conseguenza. Finalmente posso correre senza guardare nessun altro, ma solo me stesso. Se dovessi vincere sabato andrebbe benissimo” perché sarebbe già certo del, “ma se dovesse arrivare domenica sarei contento lo stesso”, ha aggiunto lo spagnolo che nell’ultima prova deldifende 24 punti di vantaggio sull’italiano.In merito al rapporto con Ducati, lo spagnolo ha poi aggiunto: “Sono grato alla Ducati per avermi fornito gli stessi strumenti di Pecco per tutta la stagione.