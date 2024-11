Game-experience.it - Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano, il nuovo trailer svela il gameplay di Ghostface

Il terrore di Woodsboro è in arrivo nella Nuova Era di Liu Kang! Warner Bros. Games ha rilasciato oggi undeldi1:che presenta il contenuto scaricabile (DLC) del combattente ospite in arrivo, l’identità che gli antagonisti assumono nel film horror Scream, con la voce di Roger L. Jackson.si unirà alle file dei combattenti di1 il 19 novembre, come parte del periodo di accesso anticipato per i possessori di1:. Sarà poi disponibile a tutti il 26 novembre.In1, il panico dilaga nei regni mentre i cittadini temono l’annuncio di un’altra vittima di. I numerosi assassini che hanno indossato la maschera dicondividono tutti la stessa orribile passione: si divertono ad infliggere dolore e ad uccidere.