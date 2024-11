.com - Milano-Cortina 2026: lo spettacolo dei Giochi nei fumetti di Simone Barlaam

(Adnkronos) – Un’iniziativa da campioni per accompagnare l’avvicinamento a. In un mix di talento, amore e creatività. “È un grande onore poter raccontare l’avvicinamento a questo grande evento grazie alla mia passione per il fumetto. Da atleta, vivere iOlimpici e Paralimpici da una prospettiva diversa è stimolante. Soprattutto perché so quanto i volontari siano fondamentali per noi atleti durante eventi di questo calibro”. Così, pluricampione paralimpico di nuoto esta, ha presentato l’ultima novità verso il. Il fuoriclasse azzurro racconterà sui canali social dile tappe fondamentali verso i. Come? Con una matita e tanta fantasia. L’iniziativa fa parte di un più ampio piano di comunicazione del Comitato Organizzatore ed è sostenuta dal Comitato Paralimpico Italiano e dal presidente Luca Pancalli.