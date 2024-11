Isaechia.it - Lino Giuliano e Raul Dumitras si scontrano sui social a causa di Alfonso D’Apice e il napoletano svela un clamoroso retroscena su Temptation Island

Leggi su Isaechia.it

Infuocato botta e rispostafra, i due ex protagonisti dell’undicesima edizione di.Il tutto è iniziato dopo le segnalazioni relative ad alcuni presunti flirt che Federica Petagna avrebbe avuto in seguito alla rottura con. In alcune storie Instagramaveva avallato i rumor che coinvolgono la gieffina. Le sue parole erano state anche confermate da Millie Moi, ex compagna di avventura della Petagna nel docu-reality., amico di, in un lungo video pubblicato su Instagram ha accusatodi aver fatto girare dei gossip sulla giovane ragazza napoletana facendo del male al suo ex fidanzato, piuttosto che parlarne faccia a faccia con il diretto interessato:Questa gente che vuole parlare ora? Io dico la verità solo a quattr’occhi Faccia a faccia.