Ilgiorno.it - Liberi di giocare, oltre le sbarre. Una partita speciale a San Vittore

Leggi su Ilgiorno.it

didi divertirsi.di sognare. Carcere di Sana Milano, nel cortile adibito all’ora d’aria dei detenuti, c’è un pallone che rotola (anzi, più di uno, visto che sette-otto finiscono fuori dalle quattro mura in altre zone del penitenziario già nel riscaldamento) fra le due porte di un campo di calcio a 5 in sintetico. Consumato e rattoppato. Dettagli per chi trova in quella macchia di verde sbiadito la sensazione di libertà, la possibilità di ritagliarsi interminabili minuti di felicità. Si, perché anchelec’è vita. Si può provare a divertirsi e ad immaginare un futuro migliore. Dalle 13.30 si gioca unaper tutti: i S. Victory Boys da una parte, i giornalisti de il Giorno con alcuni colleghi di TeleLombardia dall’altra.