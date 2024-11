Davidemaggio.it - Lady Gaga nel cast di Mercoledì 2

Leggi su Davidemaggio.it

New entry d’eccezione per la seconda stagione di, la serie Netflix amatissima tra i giovani per il cui ritorno c’è grande attesa: nei nuovi episodi ci sarà, dopo l’enorme successo TikTok scatenato dal brano Bloody Mary in stile Addams.In un episodio della prima stagione, infatti,ballava sulle note di Goo Goo Muck dei The Cramps, ma sui social alla sua danza un po’ rigida e gotica fu associato il vecchio brano della popstar, divenuto un vero e proprio cult. La stessapubblicò poi un video in cui imitava le movenze della protagonista Jenny Ortega.2:forse presente con un cameoIl suo arrivo sul set in Irlanda, aperto già dallo scorso mese di maggio, sembra quasi una naturale conseguenza di questo “gemellaggio”. Ancora non è dato sapere se l’artista, reduce dal flop del sequel di Joker, sarà impegnata in un cameo o altro ma, stando a quanto riporta Veriety, ci sarebbero stati tentativi da parte della produzione di convincerla a rivestire un ruolo più impegnativo.