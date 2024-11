Ilgiorno.it - La strada della vergogna. Marciapiedi rotti e al buio

Leggi su Ilgiorno.it

Non c’è dubbio che via Buonarroti a Monza sia uno dei tratti viabilistici cittadini su cui è più urgente intervenire.poco agibili, traffico esagerato, percorrenza veicolare spesso a velocità eccessiva, e tratti che mancano di illuminazione. Un mix di problemi emersi bene allo scorso Consiglio comunale e denunciati da più consiglieri, per cui l’amministrazione ha già pensato a un intervento di rifacimento di tratti di marciapiede, utili all’abbattimento delle barriere architettoniche (insieme a quelli su via Romagna e via Aquileia). Rimane tuttavia da capire bene la natura degli interventi. Sia il consigliere del Pd Angelo Imperatori, che il consigliere Simone VillaLega, hanno chiesto chiarimenti in merito all’abbattimento delle alberature previste, facendo presente poi alcune delle maggiori criticità attualmente in essere sulla via.