Ilgiorno.it - La piscina chiusa fino a giugno: "Impianto condannato al degrado"

Leggi su Ilgiorno.it

Chiuso2025: l’natatorio di via Manara,a qualche tempo fa un’eccellenza nel territorio, non sarà riaperto prima di quella data. I lavori necessari per riprendere l’attività al coperto sono più complessi del previsto: lo ha spiegato il vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folegani nel corso della sua audizione in commissione Sport, chiesta dal consigliere del Gruppo Misto Emanuele Fiore. E non è praticabile l’apertura per gradi tra novembre e marzo con i lavori in corso. Alla notizia della chiusura prolungata, ieri Maria Cristina Rogora - cittadina bustocca che ha frequentato come atleta sia della Pro Patria Ginnastica sia della Busto Nuoto, gli impianti del palazzetto dello sport di via Ariosto e delladi via Manara - ha indirizzato una lettera al sindaco Emanuele Antonelli, all’assessore allo Sport Folegani e all’assessore alle Politiche educative Chiara Colombo per chiedere maggiore chiarezza sul futuro dello sport a Busto Arsizio e in particolare del nuoto.