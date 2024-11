Gaeta.it - La Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne: Fratelli Coppola in Prima Linea per una Mobilitazione Sociale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In occasione dellaper l’Eliminazione della, che si celebra il 25 novembre, l’attenzione si sposta su una problematica diffusa che richiede un intervento deciso e collettivo. Questanon è solo un momento di riflessione, ma un’opportunità per sensibilizzare e attivare pratiche concrete a favore della libertà femminile, spesso minacciata dallafisica e psicologica. La catena di ristorazione, fondata da trenapoletani, ha ideato un’iniziativa che mira a combattere questa forma diattraverso l’educazione e il rafforzamento personale.Ladel 25 Novembre: Un’Occasione di SensibilizzazioneIl 25 novembre non è solo una data sul calendario, ma un’occasione per mobilitare l’opinione pubblica su una questione che coinvolge tutti.