"La crisi demografica ha colpito forte"

"Lache da anni penalizza il nostro territorio in favore dei grandi centri industriali, abbinata ad alcune annose criticità sul piano burocratico e dell’accesso al credito, si ripercuote inevitabilmente sulla demografia d’impresa delle Marche e del Piceno". A parlare è Francesco Balloni, il direttore Cna Ascoli. La situazione evidenziata dai dati di Infocamere relativi al periodo che va dal 2013 al 2023 analizzati nel report della Cgia, Associazione Artigiani e piccole imprese, di Mestre è tutt’altro che rosea per la Regione. "Viviamo nella regione più artigiana d’Italia – continua Balloni –, che tuttavia, nell’ultimo decennio, ha assistito a unariduzione del numero di aziende attive per via delle molteplici difficoltà accusate nel corso degli anni. Eppure, come evidenziato dall’ultimo rapporto semestrale TrendMarche sull’artigianato e sulla micro e piccola impresa, nonostante un quadro generale preoccupante, le aziende che hanno retto l’urto dellasono riuscite a rafforzare la propria posizione sul mercato, con un aumento degli investimenti del 9,9% nell’ultimo decennio".