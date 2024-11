‘Io Canto Generation’ | Namite Selvaggi vince e incanta tutti

Leggi su Corrieretoscano.it

Si è conclusa ieri, mercoledì 13 novembre, la seconda edizione di ‘Io, il talent show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, con una serata di grande musica e giovani talenti. A salire sul gradino più alto del podio è stata, 14 anni, originaria della Tanzania ma cresciuta a Terracina, in provincia di Latina. La giovane cantante ha conquistato giuria e spettatori grazie alla sua interpretazione di ‘Greatest Love of All’ di Whitney Houston, portando a casa il titolo di vincitrice.Come premio,si è aggiudicata un percorso formativo presso la ‘New York Film Academy’ nella sede di Firenze, un viaggio a New York per scoprire il mondo di Broadway e la possibilità di registrare una cover grazie al supporto di ‘R101’.Sul podio, insieme a lei, Mariafrancesca Cennamo, 10 anni, che ha ottenuto il secondo posto e il ‘Premio R101?, e Cristina Fiorita, anche lei di 14 anni, che ha conquistato il terzo posto.