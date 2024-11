Inter-news.it - Inter Under-23, chi sarà l’allenatore? Un’opzione dal passato!

L’-23 è il progetto che Oaktree sta mettendo in piedi per diminuire il gap con le squadre rivali in Serie A. La domanda che viene spontanea riguarda, la risposta viene dal. PROGETTO – In questa stagione sono nate il Milan e l’Atalanta-23, ossia due squadre legate ai club di Serie A che partecipano ai campionati di Lega Pro. Il progetto si è rivelato vincente agli esordi con la Juventus, che oggi gode di notevoli talenti provenienti proprio dalla squadra B. La società nerazzurra vuole emulare la scelta vincente delle rivali e per questo Oaktree sta ideando le soluzioni per dar vita alla nuova-23.-23, il possibile allenatoreALLENATORE – Al vertice di Oaktree ci si è posti un obiettivo: presentare la squadra entro l’anno prossimo.