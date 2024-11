Ilrestodelcarlino.it - Il ponte si sposta dalla Borgata a via Ravenna

Il quintonegli ultimi 800 metri del fiume Uso verso la foce si farà. Ma non sarà, come inizialmente previsto, a prolungamento dellavecchia. Il finanziamento di 3,5 milioni erogano dal governo lo scorso anno dopo l’alluvione in Romagna, dovrà essere usato necessariamente, come indicato dal commissario straordinario per la ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, per mettere in sicurezza l’attuale attraversamento dell’ex Statale, la via. Una ’piastra’ lunga circa 50 metri che collega Bellaria e Igea Marina, a due passi dal Palazzo dei congressi. "Abbiamo a disposizione già circa 300mila euro con i quali svilupperemo il progetto del nuovo– spiega il sindaco Filippo Giorgetti – che contiamo di ultimare nel 2025. Negli anni successivi si passerà alle fasi operative".