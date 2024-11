Anteprima24.it - Il PalaTedeschi si tinge d’azzurro con la Nazionale, Benevento 5: “Premio a città e società”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLaitaliana di futsal torna aa distanza di 19 anni dall’ultima volta: ilè pronto arsimartedì 17 e mercoledì 18 dicembre, quando i ragazzi del Ct Samperi affronteranno la Lituania nel doppio test di avvicinamento al Main Round delle qualificazioni a Futsal EURO 2026 in programma da gennaio. Massima soddisfazione è stata espressa dai vertici del5, che dopo la prima storica promozione in Serie A, hanno lavorato con passione e dedizione affinché potesse aggiungersi un ulteriore e prezioso tassello a comporre il puzzle di pregio del futsal sannita. “E’ un annuncio che attendevamo da tempo e che ci rende orgogliosi, possiamo dire di esserci guadagnati questo merito sul campo. Il richiamo di prestigio della Serie A condurrà laitaliana nel nostro caro: è unallae allaper il lavoro svolto in questi anni, testimonianza evidente che impegno e sacrificio alla lunga ripagano sempre” commentano il presidente Pellegrino Di Fede, il presidente onorario Mario Ferraro e il dg Antonio Collarile.