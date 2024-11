Gaeta.it - Il Natale a Queen’s Park: tradizione e festeggiamenti a Barbados

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilè un evento di grande richiamo che da oltre un secolo riunisce comunità e visitatori nell’isola di. Questa celebrazione prende vita il giorno di, quando famiglie e amici si vestono a festa per dare il benvenuto a una giornata di musica dal vivo, sfilate e momenti di allegria. La magia natalizia pervade l’aria, grazie alle performance di artisti locali che allietano i presenti con melodie che risuonano in tutta l’area.Carols by candlelight: una notte di magia eL’8 dicembre, la residenza ufficiale del Primo Ministro diventa il palcoscenico per “Carols by Candlelight”, un evento che porta alla ribalta l’atmosfera festiva di. Illuminata da migliaia di candele, la magnifica location offre uno spettacolo visivo mozzafiato, creando un ambiente ideale per ascoltare canti natalizi.